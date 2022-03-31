للتخفيف علي المواطنين..رشا أبو شقرة تساهم بسيارات أهلا رمضان في بولاق الدكرور

قامت النائبة الوفدية الدكتورة رشا أبو شقرة، وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوفير 3 سيارات متنقلة في عدد من المناطق بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، تحمل السيارات عدد من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن و الياميش، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية «أهلًا رمضان» مساهمة في جهود الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل المواطنين بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وبأسعار مخفضة. المبادرة شملت شوارع «كفر طهرمس وناهيا الرئيسي وصفط اللبن»، وبتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% وبمشاركة مديرية تموين الجيزة.

وثمنت النائبة الوفدية الدكتورة رشا أبو شقرة، دور الدولة المصرية في دعم المواطن المصري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تُعزز من جهودها في فترات الأزمات الاقتصادية العالمية والمناسبات الاجتماعية مثل حلول شهر رمضان الكريم، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع الأساسية.

وأوضحت أبو شقرة، أن العديد من الدول الإفريقية تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، و مصر من بين تلك الدول التي تأثرت بالحرب، لكن على رغم من هذه الظروف نجحت الدولة المصرية في توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق لمحارب جشع التجار، لتؤكد رسالتها لجموع الشعب المصري بأن جميع السلع متوفرة ولا داعي لاحتكارها أو تخزينها سواء من الباعة أو المُستهلك خوفًا من تفاقم الأزمة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تنظم العديد من المعارض والمبادرات مثل معرض أهلا رمضان الذي يقوم بتوفير كافة السلع الغذائية، لافتة إلى أنها تسعى إلى زيادة عدد السيارات حتى تكون منتشرة في أكبر عدد من شوارع حي بولاق الدكرور، خاصة أن الإقبال على السيارات الثلاثة كبير جدا خلال اليومين الماضيين ، لأن الأسعار في متناول محدودي الدخل، وهو ما تسبب في بث حالة من السعادة الكبيرة لدى الأهالي، وساهم في زيادة الإقبال على مبادرة أهلا رمضان وهي مبادرة ناجحة وتُحسب لمؤسسات الدولة، موجهة الشكرللرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على إطلاق هذه المبادرة الإيجابية .

وتابعت: «حرصت على أن يكون لمعرض أهلا رمضان تواجد قوي داخل دائرة بولاق الدكرور، والتي تضم نسبة كثافة عالية من السكان من أهالينا فتواصلت مع الجهات المعنية ووزارة التموين وكان هناك تعاون كبير في تخصيص سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بشكل يومي وكميات كبيرة بأسعار اقل من الأسواق وهذا حدث من خلال فريق عمل متكامل من أعضاء لجنة الوفد ببولاق الدكرور والتنسيق مع التجار لاختيار أقل سعر وأفضل جودة وهو جهد مشترك مع الدولة وصغار التجار من الشباب الذين شاركوا في معرض أهلا رمضان واضافت أن هذه المبادرات أيضا تخلق فرص عمل للشباب ».

وحرص كل من النائبة الوفدية الدكتورة رشا أبو شقرة، والمهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور، على تفقد السيارات والمنتجات المقدمة للمواطنين ومعرفة الأسعار خلال الافتتاح والاستماع لأراء المواطنين وتنفيذ مقترحاتهم. وأشاد المهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور، بدور النائبة الوفدية الدكتورة رشا أبو شقرة، في توفير سيارات لبيع السلع الغذائية بحي بولاق، مؤكدًا أن تعاون المجتمع المدني مع الجهات التنفيذية يعود بالنفع على المواطنين .

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، أن الحي يضم أربع اعضاء بمجلس النواب واثنين من نواب مجلس الشيوخ والحي على مسافة واحدة من الجميع ويعمل مع الجميع من أجل تقديم الأفضل للمواطنين ولديهم حرص كبير على خدمة الدولة والمواطنين من خلال العمل على ارض الواقع وهذا يحدث من تعاون السلطة التشريعية التي تتواجد في الشارع مع السلطة التنفيذية وتواجدنا معهم وتواجدهم معنا مثمر لأهالي بولاق الدكرور .

ووجه رئيس حي بولاق الدكرور، الشكر لأهالي بولاق الدكرور وعلى تعاونهم وكل الشكر لكل من يقدم الدعم المواطن البولاقي مثل ما فعلت الدكتورة رشا من توفير سيارات السلع الغذائية. شارك في المبادرة أعضاء لجنة الوفد ببولاق الدكرور وهم عماد خيري السيد نائب رئيس لجنة بولاق الدكرور ونائب رئيس مجموعة العمل الميداني، وحماده صبحى وإبراهيم الزهرى أعضاء الوفد في بولاق، وفاطمة حسن عضو لجنة المرأة بولاق الدكرور أسماء حسين عضو اللجنة.

وأعرب مواطنو حي بولاق عن سعادتهم بتوفير سيارات أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية ، مشيرين الي ان الدولة المصرية حرصت على توفير السلع بأسعار أقل من الأسواق، وهذا تصدٍ لجشع الذين يستغلون المناسبات والظروف كل عام.

كما وجه المواطنون الشكر لحزب الوفد والنائبة الدكتورة رشا أبوشقرة على تفاعلها الدائم مع الأهالي وتلبية طلباتهم من خلال مكتبها وتوصيل صوتهم للمسئولين، مؤكدين أن حي بولاق يشهد نقلة كبير في كافة المجالات على يد المهندس عبد الله نور رئيس الحي الذي يتواجد بشكل يومي لحل مشاكل المواطنين على أرض الواقع وبالتعاون مع نواب الدائرة الأكفاء مثل النائبة الوفدية رشا أبو شقرة.

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