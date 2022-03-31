موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك وساجرادا في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس “الأرضية”، وقناة بي إن سبورتس 3.

الزمالك ضد ساجراداد:

وتعد مباراة الغد بمثابة “تحصيل حاصل” بالنسبة لـ الزمالك وساجرادا، بعدما ودع الفريقان دوري أبطال إفريقيا “رسميا” قبل جولتين من نهاية من نهاية دور المجموعات.

ويستهدف الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدوا فيريرا تحقيق فوزا معنويا في مباراة الغد أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير لتجنب إنهاء دور المجموعات في المركز الأخير.

وكان الزمالك استهل مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بتعادل مخيب للآمال أمام بترو أتلتيكو بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي، ثم سقط في فخ التعادل أمام ساجرادا “سلبيا" خارج ملعبه

واصل الزمالك نزيف النقاط بالخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي ذهابا وإيابا بنتيجة ( 1 - 3 و 0 - 1 )، ليفقد الأبيض فرصته رسميا في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

تعادل الزمالك “سلبيا” مع بترو أتلتيكو في الجولة الماضية من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك:

1- الوداد المغربي : 12 نقطة

2- بترو أتلتيكو الأنجولي : 11 نقطة

3- الزمالك : 3 نقاط

4- ساجرادا : نقطة