الكرملين يصدر مرسوما يسمح بشراء الغاز بالعملات الأجنبية

أصدر الكرملين، اليوم الخميس، مرسوما يسمح لـ “الدول غير الصديقة” بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملة الأجنبية من خلال بنك روسي يقوم بتحويل الأموال إلى روبل.

وجاء المرسوم الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، بعد يوم من إعلان قادة إيطاليا وألمانيا تلقيهم تأكيدات من الرئيس فلاديمير بوتين أنه يجب دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.

وقال بوتين، إن “روسيا ستبدأ في قبول مدفوعات الروبل اعتبارا من الجمعة للدول الغربية التي فرضت عقوبات بسبب صراعها مع أوكرانيا.

وأضاف نه سيتم إيقاف العقود إذا لم يوقع المشترون على الشروط الجديدة، بما في ذلك فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية.

ورفض زعماء أوروبيون دفع رسوم التوصيل بالروبل، قائلين إن ذلك سيقوض العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وينص المرسوم الذي وقعه بوتين ونشرته وكالة الأنباء الحكومية “ريا نوفوستي”، على أن البنك المعين سيفتح حسابين لكل مشتر، أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل.

وسيدفع المشترون بالعملة الأجنبية ويفوضون البنك لبيع تلك العملة مقابل الروبل، والتي يتم وضعها في الحساب الثاني، حيث يتم شراء الغاز رسميًا.