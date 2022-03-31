رئيس وزراء باكستان: دولة غربية تدعم طردي من الحكومة بسبب زيارتي لروسيا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الخميس، أن هناك دولة غربية تدعم طرده من الحكومة، بسبب زيارته التي أجراها لروسيا الشهر الماضي.

وقال عمران خان في تصريحات نقلتها فضائية "الشرق" السعودية: "دولة غربية تدعم طردي من الحكومة لأنني زرت روسيا الشهر الماضي والتقيت بوتين".

وأكد عمران خان أنه لن يستقيل من نصبه قبل التصويت على سحب الثقة منه الأحد المقبل.

ويبدو أن المعارضة الباكستانية جمعت الأصوات التي تحتاجها للاطاحة برئيس الوزراء عمران خان، ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً الخميس مناقشة طلب تصويت على حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة، الأحد المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن المعارضة، بقيادة الرئيس السابق آصف علي زارداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، جمعت 196 صوتاً بحلول مساء الأربعاء، أكثر من 172 صوتاً مطلوباً للإطاحة بعمران خان.