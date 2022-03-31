بعد قرار بوتين.. أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1450 دولارا

وصلت العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى 1450 دولارًا لكل 1000 متر مكعب بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مدفوعات الروبل، وذلك وفقًا لبورصة ICE ومقرها لندن.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أبريل 1448 دولارًا.

يأتي ذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي مع حكومته أنه وقع مرسومًا ينظم تجارة الغاز مع الدول “غير الصديقة”، مما يعني أن الدول الراغبة في الاستمرار في شراء الغاز الروسي يجب أن تفتح حسابات بنكية في البنوك الروسية، والدفع بالروبل.

وفي وقت سابق، قال بوتين إن الدول التي فرضت سابقًا عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا سيتعين عليها دفع ثمن مشترياتها من الغاز الطبيعي بالروبل.

وأصدر الرئيس الروسي تعليماته لشركة “جازبروم” والبنك المركزي والحكومة بالتحول إلى المدفوعات بالروبل بحلول 1 أبريل.