ميزة تويتر بمقابل مادي.. TweetDeck تصبح خدمة مدفوعة على Twitter Blue

أفادت بعض التقارير التقنية، أن الإصدار المتميز من تطبيق تويتر Twitter، قد يصبح تطبيقا مدفوعا قريبا، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.



واكتشفت الباحثة الأمنية Jane Manchun Wong، صفحة اشتراك جديدة تختبرها تويتر للإصدار القادم من خدمة TweetDeck، والتي تتميز بأنها "أداة فعالة في الوقت الفعلي توفر للأشخاص الذين يستخدمون موقع التدوينات المصغرة تجربة استخدام خالية من الإعلانات.

قد يصبح TweetDeck ميزة مدفوعة على Twitter Blue

وعلى الرغم من أن الصفحة لا تنص صراحة على أنه سيتعين علي المستخدمين الدفع لشركة تويتر من أجل الوصول إلى TweetDeck، إلا أن موقع التدوينات العالمي سبق أن قدم خدمة اشتراك مدفوعة يحاول بيعها لمستخدميه المتميزين.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، اكتشفت Manchun Wong رمزا جديدا يعيد توجيه المشتركين الذين يحاولون الوصول إلى الإصدار الجديد من TweetDeck إلى صفحة الاشتراك في Twitter Blue.

وتقدم خدمة تويتر المسماة TweetDeck، تجربة خالية من الإعلانات بشكل أساسي لمتصفحي موقع التدوينات، وأشار Manchun إلى أن الإصدار الجديد سيكون بمثابة "إعادة بناء كاملة مع أجزاء من تطبيق تويترالجديد، ومع ذلك، فقد اكتشفت أيضًا رابطا لنسخة قديمة يمكن أن تظل مجانية.

ويشار إلى أن شركة تويتر قد أطلقت خدمة الاشتراك المدفوعة Twitter Blue في شهر نوفمبر الماضي، بالولايات المتحدة مقابل اشتراك يبلغ 2.99 دولار شهريا، تقدم بعض الميزات الجديدة مثل أهم المقالات، وزر التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع ووضع القارئ، مقابل دفع اشتراك شهري.

وفي منتصف العام الماضي، قالت شركة تويتر، إنها تقوم بتطوير مجموعة من ميزات الاشتراك لخدمة Twitter Blue على منصتها، بناءً على التعليقات التي تلقتها من مستخدميها المتميزين، وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية، أن نسختها المجانية من موقع التدوينات العالمي، "'لن تختفي ولن تختفي أبدًا".