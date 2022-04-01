عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بحضور وزيرة التخطيط .. القمة العالمية ملهمة الحكومات وصناع السياسات

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

حضرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حظيت نشاطًا شاركت السعيد بالعديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من أبرز القضايا على الساحة حاليًا.

وقالت السعيد في كلمتها، إن القمة كانت فرصة لتعميق التعاون مع الجانب الإماراتي وبناء شراكات جديدة، موضحة أن القمة مثلت ملتقي عالميا لتحسين الأداء الحكومي وطرح أفكار لإدارة المستقبل.

ووقعت الوزيرة خلال مشاركتها مع كلا من محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي.

أوضحت السعيد أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.

منتدى المرأة في الحكومة

كما شهدت الزيارة مشاركة السعيد بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة والتي جمعت النسخة الثانية منه أكثر من 100 من المسئولين الحكوميين من النساء وصناع القرار من دول المنطقة والعالم والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة سيادتها بجلسة بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟" ضمن جلسات المنتدى حيث أكدت السعيد خلال الجلسة أن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، موضحة ضرورة تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

هالة السعيد: الدول الافريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة

هالة السعيد: جسور يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية

وشاركت السعيد كذلك بجلسة "فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات" خلال المنتدى، والتي أكدت خلالها أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث تجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن القمة العالمية للحكومات المشاركة بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية..

القمة العالمية للحكومات

القمة العالمية للحكومات هي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

كما تعد القمة العالمية للحكومات برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، وتنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، حيث تتخذ الحكومات خطوات إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل. 

أُنشئت هذه المنصة في العام 2013 تجسيداً للرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية، ولتكون منصة عالمية لتبادل المعرفة بين الحكومات. 

هالة السعيد: مصر تخطط لزيادة صادراتها إلى أفريقيا لـ 15 مليار دولار

هالة السعيد خلال استقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية ببنجلاديش: حققنا نموا 9%.. وأيمن سليمان: مقومات مصر واعدة نحو الاقتصاد الأخضر

وتسعى القمة لاستشراف مستقبل صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية.

إلهام حكومات المستقبل

وتعمل القمة العالمية للحكومات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البشرية، ورسالتها هي إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

كما تعتبر القمة تبادل الأفكار ووجهات النظر أمراً محورياً لتحقيق النجاح بينما ينتقل العالم نحو المستقبل. تستضيف القمة مبادرات تمكن أفراد المجتمع ليكونوا قادة الغد.

وتعتبر القمة تعد القمة العالمية للحكومات فرصةً مثالية للحكومات والمنظمات للتعاون وعرض أحدث التقنيات والابتكارات والإنجازات الرائدة، ولتسليط الضوء على أحدث التوجهات.

كما تحتوي القمة أيضا على مكتبة واسعة تضم مختلف الرؤى الاستراتيجية للقطاعات والمجالات الرئيسية. اطلع على التقارير الاستراتيجية وأفضل الممارسات والأدوات التفاعلية والمقالات التي طورها الخبراء للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل.

وزيرة التخطيط هالة السعيد الامارات المراة القمة العالمية للحكومات محمد بن راشد آل مكتوم الامارات العربيه المتحده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

موضوعات متعلقة

منتدى دبي.. هالة السعيد: لابد من إطار مؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا

هالة السعيد: إعداد أول دليل عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"

ترشيحاتنا

دعاء آخر ليلة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة يوم 17 أبريل

طبيب عيون يكشف أضرار الليزر على لاعبي المنتخب أمام السنغال : تصيب بعمى مؤقت

أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

زيلينسكي: الوضع في جنوب أوكرانيا ودونباس بالغ الصعوبة

هكذا يمكنك اكتشاف الأخبار المزيفة عبر الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ