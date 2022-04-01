بحضور وزيرة التخطيط .. القمة العالمية ملهمة الحكومات وصناع السياسات

حضرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حظيت نشاطًا شاركت السعيد بالعديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من أبرز القضايا على الساحة حاليًا.

وقالت السعيد في كلمتها، إن القمة كانت فرصة لتعميق التعاون مع الجانب الإماراتي وبناء شراكات جديدة، موضحة أن القمة مثلت ملتقي عالميا لتحسين الأداء الحكومي وطرح أفكار لإدارة المستقبل.

ووقعت الوزيرة خلال مشاركتها مع كلا من محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي.

أوضحت السعيد أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.

منتدى المرأة في الحكومة

كما شهدت الزيارة مشاركة السعيد بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة والتي جمعت النسخة الثانية منه أكثر من 100 من المسئولين الحكوميين من النساء وصناع القرار من دول المنطقة والعالم والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة سيادتها بجلسة بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟" ضمن جلسات المنتدى حيث أكدت السعيد خلال الجلسة أن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، موضحة ضرورة تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وشاركت السعيد كذلك بجلسة "فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات" خلال المنتدى، والتي أكدت خلالها أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث تجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن القمة العالمية للحكومات المشاركة بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية..

القمة العالمية للحكومات

القمة العالمية للحكومات هي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

كما تعد القمة العالمية للحكومات برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، وتنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، حيث تتخذ الحكومات خطوات إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

أُنشئت هذه المنصة في العام 2013 تجسيداً للرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية، ولتكون منصة عالمية لتبادل المعرفة بين الحكومات.

وتسعى القمة لاستشراف مستقبل صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية.

إلهام حكومات المستقبل

وتعمل القمة العالمية للحكومات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البشرية، ورسالتها هي إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

كما تعتبر القمة تبادل الأفكار ووجهات النظر أمراً محورياً لتحقيق النجاح بينما ينتقل العالم نحو المستقبل. تستضيف القمة مبادرات تمكن أفراد المجتمع ليكونوا قادة الغد.

وتعتبر القمة تعد القمة العالمية للحكومات فرصةً مثالية للحكومات والمنظمات للتعاون وعرض أحدث التقنيات والابتكارات والإنجازات الرائدة، ولتسليط الضوء على أحدث التوجهات.

كما تحتوي القمة أيضا على مكتبة واسعة تضم مختلف الرؤى الاستراتيجية للقطاعات والمجالات الرئيسية. اطلع على التقارير الاستراتيجية وأفضل الممارسات والأدوات التفاعلية والمقالات التي طورها الخبراء للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل.