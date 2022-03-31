محمد رمضان: نعد إدارة الزمالك وجماهيره حصد جميع بطولات هذا الموسم

أكد محمد رمضان نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أن بطولة الدوري للموسم الحالي أغلى الألقاب التي استطاع الفريق حصدها خاصة وأنها جاءت بعد موسم طويل بخلاف أنها اللقب الرابع على التوالي.

وأوضح محمد رمضان: "نعد الادارة والجماهير بحصد جميع بطولات هذا الموسم".

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة الدوري للموسم الحالي 2021-2022 عقب تغلبه الكاسح على نظيره الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.