قيس سعيد: لاحوار مع من أرادوا الانقلاب على تونس وتفجيرها

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والسيّدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية؛ فقد بيّن رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلّها.