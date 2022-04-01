طقم مطبخ جديد.. حرم سفير تونس تروى كواليس شهر رمضان

روت آمال حرم السفير التونسي، تفاصيل الطقوس الرمضانية في تونس، مؤكدة أنه في تونس لدينا أجواء رمضانية رائعة.



وأضافت آمال حرم السفير التونسي: “أشهر أكلة الشوربة، والبريك من أول يوم لآخر يوم على السفرة التونسية، بجانب التمر والكسكسي”.

والمشروبات لبن رايب، اسمه البن التونس بفتح الباء، لا يوجد عندنا عرقسوس، وبدلا منه البسيسة، بودرة قمح وتوابل وحمص ومكسرات، ويتم تحليتها ونقعها في المياه وتشرب بعد الآذان مباشرة، لأنها تقلل من العطش خلال اليوم.



وتابعت آمال حرم السفير التونسي: "في السحور المسفوف، كسكسي بس حلو، كسكسي بتمر ولبن، شيء خفيف، وفواكه وحليب وزبادي".

وأردفت: "في رمضان نشتري صحون جديدة، طقم المطبخ كله يتم شراؤه جديد، وكأننا نجهز بيت جديد، ونعمل حلويات في السهرة، بين العشاء والسحور نأكل حلويات تونسية، مثل القطايف والمقروض، والفطاير الحلوة والمدموجة والبوظة التي تشبه الكاسترد بتكون سائلة وتتشرب ساخنة.

