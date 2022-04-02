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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رمضان ما بين السبت والأحد.. السعودية والإمارات تعلنان غدا اول أيام الشهر الكريم.. والأردن ولبنان تصومان الأحد

هلال شهر رمضان
هلال شهر رمضان

 
فلسطين تعلن غدا السبت أول أيام الشهر الفضيل
قطر والكويت والبحرين تعلن السبت أول أيام رمضان 
ماليزيا واندونيسيا وتونس والمغرب تعلن الأحد اول ايام رمضان


تعيش الأمة الإسلامية أعظم أيام دهرها حيث شهر رمضان الذي يحل اولي ايامة ما بين السبت والأحد.

فقد أعلنت كلا من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وفلسطين ولبنان  . أن غدا السبت 2 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

بينما أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأحد 3 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد عدم ثيوت رؤية هلال الشهر الفضيل.

كما أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، أن أول أيام الشهر الفضيل. بكل من ماليزيا واندونيسيا وتونس والمغرب والعراق والأردن  سيكون بعد غد الأحد 3 أبريل.

وغرد مركز الفلك الدولي على تويتر “أندونيسيا تعلن رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا. عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك”.

كما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

للتذكير، أعلمت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المواطنين، عن موعد ليلة الشك لرمضان الكريم.

وجاء في بيان للجنة، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1443 ه/2022 م. سيكون يوم الجمعة 29 شعبان 1443 ه، الموافق لـ1 أبريل 2022 م.

وأضاف البيان، أنه وإحياء لهذه السنة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب. بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي، المحمدية بالجزائر العاصمة. وستبث عبر وسائل الإعلام.

وتابع البيان: “نسأل الله العلي القدير أن برفع الوباء والبلاء عن الجزائر وعن البشرية جمعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

 كما تمنت اللجنة رمضانا كريما لكل الأمة الإسلامية

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