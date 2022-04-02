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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وأسرار نجاحها

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البسبوسة بالقشطةواسرار نجاحها.

 

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة واسرار نجاحها..


 المقادير..

كوب زبادى

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

1\2 كوب سمن

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

2 كوب سميد ( دقيق البسبوسة )

نصف كوب مبشور جوز الهند

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر


القشطة ..

2 كوب حليب

3 ملاعق كبار نشا

3 ملاعق قشطة

2 ملعقة جبنة كريمى

فانيليا

3 ملاعق سكر


 

الشربات..

2 كوب ماء

كوب ونصف سكر

نصف ليمونه

ملعقة كبيرة سمنة بلدى


 

طريقة التحضير..

* في وعاء نضع السكر والسمن والزبادي والحليب والعسل ونقلبهم جيدا .

* نضع علي الخليط دقيق البسبوسه والدقيق ومبشور جوز الهند والبيكنج بودر ونقلبهم مع الخليط حتي يختفي الدقيق مع مراعاة عدمالتقليب كثيراً.

* يقسم خليط البسبوسه الي نصفين ويوضع النصف الأول في صينية مدهونة بالزبدة ونرشها بالدقيق ونضعها في فرن 180 درجة لمدة 10 دقائق.

نحضر القشطة بوضع الحليب والنشا والسكر في إناء علي النار مع التقليب المستمر إلي أن تغلي ثم نضع عليها الجبن والفانيليا والقشطةونقلبها ونرفعها من على النار.

* نضع القشطة علي البسبوسه ونتركها تبرد ثم نضع عليها النصف الآخر من العجينة ونفردها بحرص ثم نضعها في الفرن مرة أخرى لمدة10 دقائق ونشعل الشواية.

* نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات الساخن مباشره ونغطي عليها 10 دقائق ثم نقطعها بعد أن تبرد.

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