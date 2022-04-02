بوسي شلبي لـ شريهان: نوارة رمضان ووجودك بهجة وسعادة

وجهت الإعلامية بوسي شلبي رسالة حب للفنانة الاستعراضية شريهان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت بوسي شلبي صور لـ شريهان وعلقت: شيري أنت نوارة رمضان وجودك بهجة وسعادة في أي مكان بنحبك وكل سنة وانت طيبة وبخير.

وكانت شاركت الممثلة والفنانة الاستعراضية شريهان في حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

وظهرت شريهان كضيف شرف لتقديم حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

يذكر أن انطلقت حفل قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022” والتي ستُقام في الفترة من نوفمبر وديسمبر.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم “ قطر 2022” عن التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال.

وستحمل التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال اسم “ لعيب” وهي على شكل عُقال خليجي أبيض، حيث قام بتقديمه المنتج الغنائي العالمي ريد وان.

تُقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر المقبلين.

وستلعب مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بين يومي 21 نوفمبر لـ 2 ديسمبر المقبلين.

وضمن 29 منتخبًا حتى الآن تواجدهم في بطولة كأس العالم، فيما تتبقى 3 مقاعد سيتم الكشف عن هوية الفائزين بها في شهر يونيو المقبل من خلال الملحقين الأوروبي والعالمي.