محمد الشاذلى: ذكريات وجبة إفطار أول رمضان كانت محشى وبط

قال الإعلامى محمد الشاذلى مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، إن شهر رمضان يتميز بروحانيات دينية ينتظرها الجميع كل عام وله ذكريات عديدة معه منذ أيام الطفولة وتعلقه بفوازير رمضان ومنها بكار، فطوطة، بوجى وطمطم.



وأضاف محمد الشاذلى ، خلال حلقته اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن ذكريات وجبة إفطار أول رمضان فى طفولته كانت رز معمر وبسلة ، محشى وبط وتجمع العائلة حول مائدة الإفطار .



وأعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.