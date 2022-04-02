في اليوم الـ 38 من الحرب.. محاولات لإجلاء المدنيين من ماريوبول ومقتل 158 طفلًا

واصل الجيش الروسي، ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ38 على التوالي، مع تمشيط المناطق التي تم تحريرها من الأوكرانيين، وفق المزاعم الروسية.



وقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن قافلة تابعة للصليب الأحمر الدولي تحاول مرة أخرى اليوم السبت تسهيل المرور الآمن للمدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة، فريقا من العاملين في المجال الإنساني لقيادة القافلة خارج المدينة الساحلية المحاصرة منذ الأيام الأولى للغزو الروسي المستمر منذ خمسة أسابيع.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الظروف جعلت من ”المستحيل المضي قدما” ودعت الأطراف إلى توفير الضمانات الأمنية اللازمة.

في غضون ذلك، استولت القوات الأوكرانية على المزيد من الأراضي حول العاصمة كييف مع استمرار القوات الروسية في الانسحاب ، وفقًا للاستخبارات العسكرية البريطانية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية ليلة الجمعة، تدمير منشأة نفطية روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وقال الحاكم الروسي المحلي إن طائرات هليكوبتر أوكرانية نفذت الهجوم.

وعن الخسائر، قال مكتب المدعي العام الأوكراني في رسالة عبر موقع تيليجرام إن ما لا يقل عن 158 طفلاً قتلوا في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل، بينما أصيب أكثر من 254 طفلا.

وقال مكتب المدعي، إن الأرقام ليست نهائية ، لأنه من الصعب تأكيد التقارير في المناطق التي تشهد قتالا عنيفا ، أو حيث سيطرت القوات الروسية.

كما تضررت المؤسسات من جراء القصف العنيف، وقال المكتب إن نحو 869 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف، منها 83 دمرت بالكامل.