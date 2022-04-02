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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة الأجور.. صرف مرتبات العاملين بالدولة 20 أبريل ولمدة 4 أيام

مرتبات
مرتبات

تعتزم وزارة المالية خلال إبريل الجاري صرف رواتب العاملين بالدولة لمدة 4 أيام من هذا الشهر للموظفين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

وكشفت تقارير صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، فإنه  تقرر صرف مرتبات شهر إبريل الجاري لمدة 4 أيام وعلى مستوي 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 20 حتى 27 من إبريل الجاري.

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وتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من بينها 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الوظيفية الأولى وذلك اعتبارا من يوم 20 إبريل الجاري.


و من المقرر أن تصرف رواتب العاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة يوم 21 من إبريل الجاري و تتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.
بالإضافة لصرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة يومين آخريين هما 26 و 27 من إبريل الجاي.
وينتظر الموظفين بالدولة خلال الشهر الجاري زيادات مرتقبة في مرتبات العاملين بالدولة بعد تبكير مواعيد استحقاق زيادات الأجور لتصبح في إبريل الجاري بعد أن كانت في يوليو القادم.
 

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