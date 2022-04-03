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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سألنا الناس كم مرة ذكر رمضان في القرآن.. وكيف نصوم بدون رؤية الهلال|فيديو

صدى البلد

ينتظر المسلمون كل عام رؤية هلال شهر رمضان المبارك لمعرفة موعد صوم الشهر الكريم، والتي تؤكده دار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية الهلال بعد غروب الشمس.

ورصدت عدسة "صدي البلد" معلومات المصريين حول إذا لم يتم بيان رؤية هلال شهر رمضان، متي نبدأ صوم الشهر الكريم، وكم مرة ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم، وجاءت الاجابات كالاتي:

قال محمد عبده أنه اذا لم يتبين هلال شهر رمضان، يمكن ان نتبع إحدي الدول العربية مثل السعودية والصيام معها، ولكنه يوجد مختصين وأدوات متقدمة حديثة تمكنا من رؤية هلال رمضان.

وتابعت هدي عبدالسلام أن شهر رمضان ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة فقط، وهي في سورة البقرة، وتقول الآيه "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

وأضاف صلاح حسني أنه إذا تعذر رؤيه هلال شهر رمضان، يجب صيام شهر شعبان ٣٠ يوميًا كاملة ثم نبدأ في صيام شهر رمضان عقب انتهاء شهر شعبان.

واوضحت لطيفة ماهر أنه إذا لم يتبين رؤية هلال شهر رمضان، يجب حساب أيام شهر شعبان ومعرفة بدايته، حتي نبدا صوم رمضان عقب انتهاء ٣٠ يوم من شهر شعبان، وعقبت ان شهر رمضان تم ذكره مرة واحدة في سورة البقرة.

 

كيف يثبت هلال شهر رمضان ؟
 

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء ، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأضافت أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر، الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.

 

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