حملة استدعاء لسيارات ستروين فى مصر .. تفاصيل

أعلن جهاز حماية المستهلك ، و وكيل شركة سيتروين الفرنسية بالسوق المصرى ، عن البدء فى حملة استدعاء لبعض طرازات الشركة الفرنسية ، لفحص وتغير بعض الأجزاء الميكانيكية فى السيارة.

وأضاف الاستدعاء الذى قدمه الجهاز وشركة المصرية الأوروبية للسيارات وكيل علامة سيتروين ، و المجموعة الأم لسيارات سيتروين شركة ستلانتيس ، انه جاء لفحص وتغيير الوسائد الهوائية لاثنين من السيارات.

وأوضح الاستدعاء الخاص بشركة سيتروين ، أنه ضم طرازات سيتروين C3 موديل 2010 الي موديل 2012 ، و سيتروين C4 موديل 2011 الي موديل 2016 ، وستتم عمليات تغيير الوسائد والفحص بصورة مجانية.

وقالت الشركة والجهاز إن الاستدعاء بسبب وجود احتمالية عيوب في الوسائد الهوائية في هذه الموديلات. وستقوم الشركة على أثر ذلك بفحص الوسائد الهوائية للسيارات المستدعاة وتغييرها في حال تطلب الأمر ذلك. وقالت الشركة أنها تسعي الي الاطمئنان على سلامة السيارات والمستهلكين.

ويمكن للحصول على مزيد من المعلومات عن الاستدعاء التواصل مع وكيل سيتروين عبر الرقم التالي : 19394 .

ويمكن من خلال الاتصال حجز مسبق لخدمة الاستدعاء وتحديث البيانات والتأكد من أن رقم شاسيه السيارة ضمن السيارات في الاستدعاء.