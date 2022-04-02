رامز موفي ستار.. مواصفات السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

يقدم الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 2022، برنامج جديد للمقالب كعادته كل عام ، هذا العام تحت عنوان رامز موفي ستار .

ويتم تصوير برنامج رامز موفي ستار في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، ويكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

رامز موفي ستار.. تعرف علي السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

يقدم رامز في برنامجه هذا العام مقالب جديدة من نوعها، كما يستضيف ضيوف جدد ينفذ فيهم المقلب.

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

رامز موفي ستار.. تعرف علي السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

وفكرة برنامج هذا الموسم تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، و يجب أن يشارك الضيف في بطولة العمل أمام فاندام، ويسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير .

رامز موفي ستار.. تعرف علي السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

يستدرج رامز الفنان إلى جسر عن طريق سيارة شيفروليه كمارو ZL1 مكشوفة موديل 2013 معدلة ،ثم يسقط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.

رامز موفي ستار.. تعرف علي السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

وبالعودة الي السيارة شيفروليه كمارو ZL1 مكشوفة موديل 2013 المعدلة بطلة البرنامج ، فهي ظهرت في معرض لوس آنجيلوس للسيارات عام 2011، ليتم إطلاقه في الأسواق أواخر عام 2012.

وتُعدّ ZL1 المكشوفة أقوى وأسرع سيارة شيفروليه مكشوفة على الإطلاق، كما تتمتع بهيكل وأنظمة تعليق متطورة لتوفر تحكماً مثالياً متوازناً يتلاءم مع قدرتها الحصانية الهائلة التي تبلغ 580 حصان .

رامز موفي ستار.. تعرف علي السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

يتميز طراز شيفروليه كامارو ZL1 المكشوف عن النسخ الأخرى من كامارو بتصميم خارجي هجومي وأكثر رياضية، كما يظهر من خلال تصميم غطاء المحرك المصنوع من الألومنيوم المزين بألياف الكربون، وشبك التهوية البارز الذي يحمل علامة ZL1 للتأكيد على هوية هذا الطراز القوي، وتتمتع المقدمة بأضواء أمامية غائرة تعمل بالهالوجين، و صادم أمامي رياضي يحتوي على فتحة هواء كبيرة مطلية باللون الأسود، مع أربعة أضواء ضباب على الجانبين.

رامز موفي ستار.. تعرف علي السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

ولكن تم تعديل السيارة في مظهرها الخارجي لتتناسب مع ظروف البرنامج ، مثل تعريض جوانب السيارة والرفارف و دعم الاكصدامات بأجزاء حديدية ووضع جنوط خلفية رياضية أعرض من الأصلية ودهان الشكل الخارجي بالوان ملائمة للاكشن .

ويتراوح سعر كامارو ZL1 المكشوفة بين 68,000 إلى 70,700 دولار أمريكي اي ما يعادل 255,000 إلى 265,000 ريال سعودي .