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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهله .. فوائد تناول كوب التمر بالحليب على الإفطار

صدى البلد

يعد مشروب التمر بالحليب هو أحد المشروبات الاساسية في رمضان ولكن يتجاهل الكثير تناوله ويستبدله البعض بالمشروبات سريعة الذوبان ولذلك نعرض لكم فوائد التمر مع الحليب. 
فيما يلي بعض فوائد  التمر بالحليب وتناوله 

 

زيادة الطاقة

تحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى دفعة سريعة من الطاقة في منتصف النهار ، فبدلاً من تناول فنجان آخر من القهوة ، اختر حفنة من التمر. أو  إذا كنت لا تعجبك البساطة ، فقم بتحضير بعض كرات الطاقة أو ألواح الشوفان المليئة بالتمر لمحاربة الركود 

 

 تنمية قوة العضلات
ينصح الخبراء بالبروتين ، ونعلم جميعًا الفوائد التي يجنيها لجسمنا وصحتنا بشكل عام. يحتوي كل من التمر والحليب على نسبة عالية من البروتين ، وبالتالي فإن تناول كلاهما يضمن كثافة عظام أعلى وصحة عضلية كاملة.

 

 تحسين الصحة الجنسية
إن التأكد من أن صحتك الجنسية متوازنة مثل صحتك العقلية أو الجسدية أمر ذو أهمية قصوى. 

ببساطة تأكد من نقع بضع تمور في الحليب طوال الليل ثم شرب هذا الحليب في الصباح يمكن أن يكون مفيدًا لقدرتك على التحمل والحفاظ عليه.

 

علاج لفقر الدم
أحد المكونات العديدة التي يحتوي عليها التمر بالفعل هو الحديد. وكما نعلم ، يساعد الحديد في تسريع إمداد الجسم بالدم ، وهو أمر ضروري للغاية لأي شخص يعاني من فقر الدم. سيكون من المفيد ببساطة خلط 3 نخيل مع كوب دافئ من الحليب.

 

معالجة مشاكل البشرة
مع تقدمنا ​​في العمر ، تصبح مخاوف البشرة رعبًا دائمًا للكثير منا. ولكن قد تساعدك بعض العلاجات المنزلية في التعامل مع مشاكل حب الشباب أو تهيج الجلد - أحدها هو وجود أربعة نخيل ممزوجة بكوب دافئ من الحليب. يزيد من الدورة الدموية على وجهك ، مما يجعل بشرتك تتوهج بشكل طبيعي.

 

علاج لنقص الحديد 

إذا كنت تعاني من نقص الحديد ، فإن التمر طريقة رائعة لمساعدتك على العودة إلى المسار الصحيح.

 تحتوي الحصة الواحدة على حوالي 1 مجم من المعدن الضروري. 

لذلك جرب تناول التمر بالليمون  او بالحليب للحصول على وجبة صحية غنية بالحديد .

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