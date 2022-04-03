مصرع شاب وإصابة آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مصنع سكر قوص جنوب قنا .

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص ، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مصنع السكر، نتج عنه وفيات ومصابين.

وتبين مصرع :سراج محمد ٢٠ عاماً ، وإصابة كل من: طه شعبان ٢٠ عاماً ، وعمرو عبدالله ٢٠ عاماً .



ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.