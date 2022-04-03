تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط مباحث التموين بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى تجديد حبس 5 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة ويستقلون سيارة ميكروباص ويقومون بالدخول المحلات بحجة أنهم مباحث تموين ويستولون على أموال وبضائع منها ورفضت المحكمة اخلاء سبيلهم وقررت تجديد حبسهم حبسا مطلقا على ذمة القضية

وتلقت مديرية أمن القليوبية العديد من البلاغات من اصحاب المحلات بقيام مجموعة من الاشخاص بانتحال صفة ضباط شرطة ودخول المحلات على انهم مباحث تموين او اموال عامة بحجة التفتيش على السلع والاسعار واثناء ذلك يستولون على اموال وبضائع من المحلات .

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الامن وتوصل الى ان المتهمين 5 اشخاص يستخدمون سيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها بينهم 3 ينتمون الى جماعة الاخوان الارهابية وصادر ضدهم احكام غيابية كما تبين ان المتهمان الاخران صادر عليهم احكام جنائية عديدة وهاربون .

كما توصلت تحريات الاجهزة الامنية الن المتهمين ارتكبوا 11 وقائع فى مدن قليوب والخانكة وبنها وانهم يتمركزون فى ارتكاب الجرائم فى الاماكن المتطرفة فى القليوبية حيث ارتكبوا 3 وقائع فى قليوب و7 وقائع فى الخانكة وواقعة فى بنها

كما ارتكبوا وقائع تثبيت لعدد من المواطنين فى الشوارع بحجة انهم مباحث واستولوا منهم على اموال ومتعلقات كثيرة فى مناطق متفرقة .

وفى أحد الاكمنة القى القبض على المتهمين وهم " ح ا م " و " ي ص م " هاربان من احكام جنائية و " و س ب" و " م م م " و " م أ ص " والثلاثة الاخيرين ينتمون الى جماعة الاخوان الارهابية وهاربون من عدة احكام غيابية .

وضبط بحوزتهم 3 طبنجات صوت وعادية وسيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها وملابس ميرى لأجهزة الشرطة واعترفوا بارتكاب الواقائع مستغلين ازمة ارتفاع الاسعار واحتكار بعض التجار لبعض السلع وتحررت المحاضر اللازمة واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة .