في حوار مع أحمد داوود.. التشابه بين سوتس بالعربي والنسخة الأجنبية

كشفت الحلقة الأولى من سوتس بالعربي عن أول مواجهة بين آدم منصور (أحمد داود) وزين ثابت (آسر ياسين) فبعد أن اضطر آدم للعمل ديلر من أجل تحمّل نفقة علاج جدته، كادت أن تمسك به الشرطة ليهرب داخل مكتب محاماة ويجلس في مقابلة عمل مع زين ثابت (آسر ياسين) بينما يحمل حقيبة ممتلئة بالمخدرات.

أول فيلم 3D

وتحدث أحمد داود في حوار مع صدى البلد، حيث كشف عن انتظاره إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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