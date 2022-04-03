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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

مسلسل دنيا تانية
مسلسل دنيا تانية

تسبب مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوى مع بدء الماراثون الدرامي ومسلسلات رمضان 2022، في أزمة كبيرة في أول يوم رمضان بسبب مشهد في الحلقة الأولى.

 

وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

 

وأوضح المجلس الاعلى للإعلام في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة التى تعرضه.

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واكد على ضرورة إذاعة الحلقة التى حصلت على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

 

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

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ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

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