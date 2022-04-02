درجة الحرارة تصل لـ ٤١.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم “السبت”، أول أيام شهر رمضان، موضحة أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 41 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية منخفضة تعمل على رفع درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة بشكل كبير، ومن المتوقع وصول نقطة الندى إلى الصفر.

وعن تفاصيل حالة الجو اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، وبارد ليلًا.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية التي تضم مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، وأن يكون الطقس حارا على السواحل الشرقية نهارًا، بارد ليلًا.

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