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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي في مواجهة الهلال السوداني اليوم بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي مساء اليوم، الأحد، لمتابعة مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي والهلال

وستقام مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم، الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة. 

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة “بي ان سبورتس” وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة. 

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة أمام فريق المريخ السوداني، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويعزز فرصه في العبور إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد الهلال

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر.

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