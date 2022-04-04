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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل المقلوبة

صدى البلد

المقلوبة هي أشهر الاكلات الرمضانية في المطبخ الفلسطيني 

 
 وتتكون المقلوبة من مكونات مختلفة ونقدم في كل بيت فلسطيني ومن مكوناتها  الأرز والدجاج أو الديك الرومي أو اللحم البقري المفروم أو المقطع، إلى جانب الخضار وهي بشكلٍ أساسي  القرنبيط أو الباذنجان، ويتم قليها، ثم تضاف جميع هذه المكونات على هيئة طبقات في وعاء واحد، وعند التقديم تُقلب في طبق مناسب وتُقدّم إلى جانب اللبن الزبادي أو السلطة العربية.
 

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طريقة عمل المقلوبة الفلسطيني 

 

المكونات
دجاجة واحدة حجمها متوسط ومقطعة إلى أربع قطع.
ثلاثة أكواب من الأرز. 
ثلاث حبات من البطاطس.
حبتان من الباذنجان. 
حبة واحدة من القرنبيط. 
بصلة واحدة مقطعة إلى مربعات. 
ورقة واحدة من ورق الغار. 
ملعقتان كبيرتان من الملح. 
عود قرفة. 
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
ملعقة واحدة صغيرة من القرفة الناعمة. 
ملعقة صغيرة واحدة من الهال المطحون.
ملعقة واحدة صغيرة من الكاري. 
ملعقة كبيرة واخدة من الزيت النباتي. 
ماء لسلق الدجاج.

طريقة التحضير

افرمي البصل وضعيه في قدر على الناء، ضعي فوقه ملعقة من الزيت النباتي، ثم قلبيه جيداً وأضيفي الدجاج، ثم قلّيه جيداً.
أضيفي عود القرفة، وورقة الغار، وملعقة القرفة، ثم ضعي الماء حتى يغمر الدجاج، واتركيها على النار حتى تنضج. 
بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة، صفيه جيداً من الماء، وضعي عليه البهارات الباقية وملعقتين من الملح.
اقطعي البطاطا دوائر ثم اقليها، وذلك أيضاً بالنسبة للباذنجان القرنبيط، بحيث نقطعها ونقليها.
أخرجي الدجاج من المرق بعد نضجه، وصفيها من البهارات ثم اقليها.
أحضري قدر واسع، ثم ضعي القليل من الأرز المبهر في القاع، ثم ضعي قطع الدجاج المقلية، ثم البطاطس مع القرنبيط ، وضعي ما تبقى من الأرز فوق المكونات، ثم اسكبي كمية من مرق الدجاج بعد تصفيته من البهارات حتى تغمري الأرز كله. 
ضعي القدر على النار، وعندما تغلي ويبدأ الأرز بامتصاص المرقة قومي بتخفيف النار إلى أقل درجة، واتركيها حتى تنضج.
اقلبي القدر في صينية كبيرة، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق وهي مقلوبة، ثم قومي برفع القدر وقدميها ساخنة.

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