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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|25 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح المتجددة ينتجها مشروع عُمان للطاقة الخضراء

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

أعلن مشروع عُمان للطاقة الخضراء الذي يتم تنفيذه من قِبل شركات ذات إمكانات كبيرة وخبرة في هذا المجال عن البدء في عدد من الإجراءات لتنفيذ الدراسات اللازمة، لإنتاج حوالي 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة، ومن المقرر استثمار هذه الطاقة في إنتاج أكثر من 5ر1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون سنويًّا.

وقالت نجلاء بنت زهير الجمالية الرئيسة التنفيذية لقطاع الطاقة البديلة بمجموعة "أوكيو" في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن فريق مشروع عُمان للطاقة الخضراء يعمل مع المتخصصين الفنيين في المجموعة للقيام بالخطوات اللازمة لتطوير مشروع الوقود الأخضر على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذه ما سيسهم في جعل سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تقوم بتنفيذ مثل هذه المشروعات.

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وأضافت أن المشروع سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في سلطنة عُمان من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الوقود الأخضر وتعزيز مكانتها عالميًّا في هذا المجال، موضحة أن "أوكيو" تتطلع إلى تحقيق مزيد من التطورات في هذا المشروع بالتعاون مع شركائها.

يذكر أن مشروع عُمان للطاقة الخضراء، تحالف بين عدة شركات دولية تضم مجموعة "أوكيو" الشركة العُمانية المتكاملة في مجال الطاقة، وشركة "إنتركونتينتال إنرجي" الشركة الرائدة والمتخصصة في تطوير الوقود الأخضر، وشركة "انرتك" الكويتية التي تعمل في مجال الاستثمار وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة.
 

اقتصاد عمان الطاقة الخضراء مال واعمال اخبار الخليج Finance Real Estate

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