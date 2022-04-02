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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| أكثر من 5 آلاف تسجيل لشركة الشخص الواحد خلال 2021

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

بلغ عدد شركات "الشخص الواحد" التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي، 5063 شركة، مرتفعة بنسبة 6ر112 بالمائة مقارنة بـ 2381 شركة تم تسجيلها خلال عام 2020م.

 

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18 / 2019م)، أقر تسجيل الشكل القانوني الجديد للشركات وهي شركة الشخص الواحد.

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وأكدت الوزارة أن شركة "الشخص الواحد" تعد من أنواع الشركات التجارية الجديدة، وهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إدارة هذا النوع من الشركات مالك رأس المال ويجوز أن يعين مديرا أو أكثر يمثلها أمام القضاء والغير ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها، ويشترط تعيين مراقب حسابات في حالة كان رأس مال الشركة أكثر من 50 ألف ريال عماني، إضافة إلى أن شركة الشخص الواحد تعامل نفس معاملة الشركة محدودة المسؤولية.

تجدر الإشارة إلى أن تسجيل شركات الشخص الواحد، يتم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" بهدف التسهيل على المستثمرين. 

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