اقتصاد عمان| بحث أوجه التعاون بين السلطنة وكينيا

التقى قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، بمكتبه، رايشيل أومامو وزيرة الخارجية بجمهورية كينيا، التي تزور سلطنة عمان حاليا.



وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية، فقد ناقش الجانبان جوانب التعاون المشتركة بين البلدين وقطاعات التنويع الاقتصادي في رؤية "عمان 2040" وخطة التحفيز الاقتصادي، حيث تم التعرف على البيئة الاستثمارية والتجارية في كلا البلدين، ومناقشة زيادة التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كينيا.

كما تطرق اللقاء إلى بحث أوجه التعاون في قطاع الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر وقطاعات الصناعة واللوجستيات والموانئ، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وتبادل الخبرات بين الجانبين، وأهم المنتجات القابلة للتصدير والاستيراد.

حضر اللقاء الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة و محمد دوري محمد يعقوب سفير جمهورية كينيا لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.