اقتصاد عمان|النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تمنح ترخيص خدمة طلب أجرة المركبات لتطبيق أوبار "تحت الطلب"

منحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الموافقة لشركة أوبار للمدن الذكية ترخيص خدمة طلب أجرة المركبات تحت الطلب من خلال تطبيق الشركة " أوبار" سواء كان بنظام الحجز الفوري أو المسبق.





وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية فقد يشتمل الترخيص الممنوح للشركة عدة خدمات منها "رحلات أساسية، رحلات اقتصادية، رحلات مشاركة وهي السماح بوجود أربع ركاب في الرحلة الواحدة لاتجاهات مختلفة، إلى جانب رحلات أخرى بنظام الجدولة وحجز مركبة أجرة بالساعات، والأجرة النسائية".

وتتيح التطبيقات الذكية تحت الطلب نظام تتبع ومراقبة مسار الرحلة، وبأسعار ثابتة، ومحددة قبل الرحلة، مع ضمان الخصوصية والأمان للمستخدم.

كما تعد شركة أوبار للمدن الذكية شركة عمانية تتميز بخبرة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ويحتوي تطبيقها على العديد من الخيارات والمميزات الذكية للاستخدام بكل سهولة ويُسر.