عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| "استثمر بسهولة" تنهي أكثر من 183 ألف معاملة

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

بلغ عدد المعاملات التي أُنجزت خلال الربع الثالث من عام 2021م عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" 183 ألفا و191 معاملة مرتفعًا بنسبة 178.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م والبالغة 65 ألفا و705 معاملات.


 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  أنجزت عدد المعاملات  عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغ 14247 معاملة، وأُنجزت 48452 معاملة عبر الإدارات والمديريات التابعة للوزارة، أما عبر الخدمة الذاتية فبلغ عددها 36662 معاملة، كما بلغ عدد المعاملات التي أنجزت عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) 1454 معاملة، ووصل عدد المعاملات المنجزة من خلال مكاتب المحاماة 478 معاملة وعدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند 81898 معاملة.

اقتصاد عمان|5672 شركة استفادت من تسهيلات الدمج والتصفية

اقتصاد عمان| تسجيل 6260 نشاطا تجاريا في سبتمبر الماضي

وأكدت الوزارة أن توجه المستثمرين إلى إجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركات إلكترونيا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة وإيجاد بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة.

 

يذكر أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر، ويعمل على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتتسم بالسرعة والجودة لمجتمع الأعمال.

 

اقتصاد عمان وزارة التجارة والاستثمار مال واعمال اخبار الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

اقتصاد عمان|السلطنة تشارك في الاجتماع الثالث لمسئولي الشئون الاقتصادية بمجلس التعاون

ترشيحاتنا

ليلة الإسراء والمعراج .. هل الدعاء فيها مستجاب

سلطان البازعى : الممارسة المسرحية موجودة بالسعودية منذ 7 عقود

ترامب: بوتين عبقري وزيلينسكي شجاع وصامد..وغزو أوكرانيا حدث لأنني لست الرئيس

تتوقع الموت..سيدة أوكرانية تهدي بذور دوار الشمس لجندي روسي.. فيديو

كيفين جونسون: الأهلي لا يستحق الخسارة .. وتغييرات صن داونز كانت أفضل

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق؟ .. اعرف الطريقة الشرعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ