اقتصاد عمان| "استثمر بسهولة" تنهي أكثر من 183 ألف معاملة

بلغ عدد المعاملات التي أُنجزت خلال الربع الثالث من عام 2021م عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" 183 ألفا و191 معاملة مرتفعًا بنسبة 178.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م والبالغة 65 ألفا و705 معاملات.





وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنجزت عدد المعاملات عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغ 14247 معاملة، وأُنجزت 48452 معاملة عبر الإدارات والمديريات التابعة للوزارة، أما عبر الخدمة الذاتية فبلغ عددها 36662 معاملة، كما بلغ عدد المعاملات التي أنجزت عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) 1454 معاملة، ووصل عدد المعاملات المنجزة من خلال مكاتب المحاماة 478 معاملة وعدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند 81898 معاملة.

وأكدت الوزارة أن توجه المستثمرين إلى إجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركات إلكترونيا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة وإيجاد بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة.

يذكر أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر، ويعمل على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتتسم بالسرعة والجودة لمجتمع الأعمال.