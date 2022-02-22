اقتصاد عمان| تسجيل 6260 نشاطا تجاريا في سبتمبر الماضي

بلغ عدد الأنشطة التجارية في مختلف محافظات سلطنة عُمان المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2021 نحو 6260 نشاطًا تجاريًّا.

وأشارت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إلى أن حركة الأنشطة التجارية خلال الربع الثالث من عام 2021 تركزت في محافظة مسقط لتشكل ما نسبته 69ر40 بالمائة من إجمالي حجم النشاط التجاري في سلطنة عُمان، تلتها محافظة ظفار بنسبة 57ر19 بالمائة ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 76ر12 بالمائة وتوزعت النسبة المتبقية على بقية المحافظات حسب حجم النشاط التجاري.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأنشطة التجارية التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ في محافظة مسقط 2547 نشاطًا وفي محافظة ظفار تم تسجيل 1225 نشاطًا وشمال الباطنة سجلت 799 نشاطًا، وفي جنوب الباطنة تم تسجيل 494 نشاطًا.

أما في محافظة الداخلية فقد تم تسجيل 343 نشاطًا، وسُجلت 271 نشاطًا في جنوب الشرقية، و204 أنشطة بمحافظة شمال الشرقية، و191 نشاطًا بمحافظة الظاهرة، و102 نشاط في البريمي وفي محافظة الوسطى تم تسجيل 59 نشاطًا وفي محافظة مسندم 25 نشاطًا.