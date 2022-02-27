اقتصاد عمان|ارتفاع عدد طلبات العلامات التجارية وبراءات الاختراع في السلطنة

شهد عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية" وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي ارتفاعا إلى 11811 طلبًا، مقارنة بـ 10151 طلبًا في عام 2020م.

ووضحت الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، أن الطلبات تمثلت في 11121 طلبًا للعلامات التجارية الوطنية والدولية، و30 طلبًا للتصاميم الصناعية و111 طلبًا في حق المؤلف و549 طلبًا لبراءات الاختراع وطنية ودولية.

وأكدت الوزارة على أن طلبات المليكة الفكرية في جميع فروعها شهدت ارتفاعًا خلال العامين الماضيين نتيجة قرار تخفيض الرسوم للطلبة والباحثين بنسبة 90 بالمائة وللمؤسسات الصغيرة بنسبة 50 بالمائة.

ودعت الوزارة المبتكرين إلى تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية التي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على شركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.

