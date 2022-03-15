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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| نمو عدد الرحلات الداخلية بمطارات مسقط الدولي وصلالة والدقم

مطارات عمان
مطارات عمان

بلغ عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من مطارات مسقط وصلالة وصحار 28 ألفًا و580 رحلة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة بلغت 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية فقد بلغ إجمالي الركاب القادمين والمغادرين والترانزيت بمطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم 4 ملايين و475 ألفا و 764 راكبًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م، كما انخفضت أعداد المغادرين عبر المطارات بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

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وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض عدد الرحلات القادمة والمغادرة عبر مختلف مطارات سلطنة عُمان، حيث سجل مطار مسقط الدولي انخفاضا بنسبة 5.2 بالمائة من 35 ألفًا و93 رحلة بنهاية عام 2020م إلى 33 ألفًا و264 رحلة بنهاية ديسمبر 2021م،فيما سجلت الرحلات الداخلية نموا بنسبة 60.5 بالمائة ليصل عددها 6406 رحلات مقارنة بـ3991 رحلة في عام 2020 .

وسجل إجمالي عدد مسافري الرحلات (القادمون والمغادرون وتحويل الرحلات) انخفاضًا بنسبة 8.2 بالمائة ليصل عددهم إلى 3 ملايين و 751 ألفًا و355 راكبًا بنهاية ديسمبر 2021م مقارنة بـ 4 ملايين و85 ألفًا و499 راكبًا بنهاية ديسمبر 2020م.

وشهدت حركة الطيران الدولية عبر مطار صلالة ارتفاعا ملحوظا في عدد الرحلات بنسبة بلغت 12.8 بالمائة، حيث بلغ عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر المطار ألفًا و 438 رحلة بنهاية ديسمبر 2021م، كما ارتفع عدد الرحلات الداخلية عبر مطار صلالة بنسبة 71.1 بالمائة لتصل إلى 3 آلاف و633 رحلة مقارنة بـ ألفين و 123 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2020م، وارتفع عدد ركاب الرحلات الداخلية (القادمون والمغادرون) المسافرين عبر مطار صلالة بنسبة 101.5 بالمائة بنهاية ديسمبر 2021م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

وسجل مطار صحار انخفاضًا بنسبة 46.8 بالمائة في عدد رحلات الطيران الدولية (المغادرون والقادمون) من 534 رحلة بنهاية ديسمبر 2020م إلى 284 رحلة بنهاية ديسمبر 2021م، كما انخفض عدد الركاب بنسبة 65 بالمائة من 68 ألفًا و714 راكبا بنهاية ديسمبر 2020م إلى 24 ألفا و49 راكبا بنهاية ديسمبر 2021م.

أما مطار الدقم، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 90.2 بالمائة في عدد الرحلات الداخلية (المغادرون والقادمون) لتصل إلى 624 رحلة بنهاية ديسمبر 2021م مقارنة بـ 328 رحلة بنهاية ديسمبر 2020م، فيما ارتفع عدد الركاب بنسبة 100.5 بالمائة من 24 ألفا و805 ركاب بنهاية ديسمبر 2020م إلى 49 ألفا و 731 راكبا بنهاية ديسمبر 2021م.

وفيما يتعلق بأبرز الجنسيات الأكثر استخدامًا لمطار مسقط الدولي، تصدرت الجنسية الهندية أعلى عدد المسافرين في الرحلات المغادرة والقادمة عبر المطار بإجمالي بلغ 115 ألفا و433 راكبًا بنهاية ديسمبر 2021م، تلتها الجنسية البنجلاديشية بإجمالي بلغ 42 ألفًا و250 راكبًا من ثم الجنسية الباكستانية بإجمالي 35 ألفًا و667 راكبًا.

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