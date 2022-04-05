عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 3.. أمير كرارة يقتل عناصر داعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثالثة من المسلسل. 

وبدأت الحلقة الثالثة لمسلسل العائدون، بحزن عمر (أمير كرارة) على مقتل أبو مصعب (محمد فراج) على يد داعش، وتذكر موقفه وإصراره على اختراق التنظيم الإرهابي من اجل إمداد المخابرات بالمعلومات عنه. 

ويقرر عمر أن ينقذ رجل المخابرات المصرية الثاني (أبو عميرة) وبالفعل يلتقي الثنائي داخل مستشفى داخل مستشفى تحت سيطرة داعش، وبعدما يقرران الهرب يصل عناصر داعش.  

وفي هذه الأثناء يلتقي عمر (كرارة) مع عناصر داعش، ويشتبك معهم بعد إصرارهم على رؤية وجه ابو عميرة، ويتمكن بالفعل من قتل عناصر التنظيم ويلوذون بالفرار. 

ويتوجه فريق الهرب إلى الطائرة، ولكن تتعثر نادين بعد أثناء هربها، ولكن عمر (كرارة) ينقذها بقتل عناصر داعش. 

 

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

برومو مسلسل العائدون 

طرح مؤخرًا البرومو الأول لـ مسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 علي مجموعة قنوات dmc وقناة دبي .

وظهر في البرومو كل من ابطال مسلسل العائدون امير كرارة وامينة خليل ومحمود عبد المغني. 

 

أفيشات مسلسل العائدون 

طرح الفنان أمير كرارة البوستر الرسمى لـ مسلسل العائدون، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وعلق أمير كرارة قائلا: “العائدون رمضان 2022.. كرمك يا رب”.

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف  مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض  رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده  لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc  -  منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة الى منصة شاهد “عربياً”. 

العائدون مسلسل العائدون أمير كرارة الحلقة الثالثة لمسلسل العائدون أبطال مسلسل العائدون مسلسل العائدون الحلقة 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

موضوعات متعلقة

مسلسل ملف سري الحلقة 3.. محاولة قتل هاني سلامة واختفاء خطيبته

مسلسل انحراف الحلقة 4.. روجينا تقتل للمرة الثانية وسميحة أيوب بزي الإعدام

بعد عرض راجعين يا هوى.. نسرين أنور عكاشة تروى مكالمة خالد النبوى

بعد عرض الحلقة الأولى.. هاني سلامة عن ملف سري: لسه مفاجآت كثير

نصبت على بيومي فؤاد.. رقة ونعومة شيرين رضا تتصدر التريند بـ«شغل في العالي»

مسلسل ملف سري الحلقة الأولى.. هاني سلامة يعثر على أوراق خطيرة

مسلسل العائدون الحلقة الأولى .. أمير كرارة يكشف تهريب الآثار المصرية

بدار الأوبرا.. طارق العربي قرطان يحيي حفلًا 13 أبريل المقبل

ترشيحاتنا

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

أبو الغيط يكشف عن الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على الدول العربية

دعاء قبل الفجر مستجاب .. 4 كلمات تجعل ذنوبك تتساقط كأوراق الشجر

محمد جمعة عن شائعة وفاة أحمد بدير: كلنا فاهمين مين بيعمل كده

محلل اقتصادي لبناني: بيروت يتحكم بها سياسيون ليس لهم ولاء للوطن.. فيديو

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواشر مبروكة.. الحريرة تزين المائدة المغربية في الشهر الكريم

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ