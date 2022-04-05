أخبار كثيرة شهدتها المحافظات، أمس الاثنين، ففي بني سويف، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق "مشروعك" بلغ 165 مشروعا بقيمة تمويل بلغت 23 مليونا و799 ألفا ووفرت 215 فرصة عمل.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "جولة في المحافظات.. "مشروعك" يقدم تمويلات بـ23 مليون جنيه".

وفي دمياط، قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، إنّ إدارة الرعاية الأساسية استطاعت تقديم خدماتها لـ466 ألف مواطن خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك عن طريق المراكز الطبية والوحدات الصحية المنتشرة في ربوع المحافظة.

وفي الشرقية، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حصنت المديرية عن طريق 180 لجنة، 344 ألفا و108 رؤوس ماشية، وفي كفر الشيخ، تم توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر احتياجا في 50 قرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.