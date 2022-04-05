قيادات قنا يستأنفون استقبال المواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم

استأنف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وحازم عمر، نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، اللقاءات الشخصية مع المواطنين بمقر مكاتبهم للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك بعد توقف قرابة 7 أشهر بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، فى إطار حرصهم الدائم على التفاعل مع المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.

أوضح محافظ قنا، بأنه تم استقبال 50 مواطناً اليوم ، وتم الاستماع إلى شكواهم ، التى تنوعت ما بين" مساعدات مالية، علاج على نفقة الدولة، طلبات الحصول على فرص عمل ، توصيل مرافق ، تظلمات تقنين الأراضى"، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن حق المواطن ، وبما يتوافق مع القانون .



وأضاف الداودى، مستمرون فى استقبال شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والصفحة الرسمية للمحافظة، والفاكس، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم بشكواهم والوصول للحلول المناسبة لها.



جدير بالذكر أن منظومة شكاوى محافظة قنا ، استقبلت خلال العام الماضى 3939 شكوي وطلب ، نجحت فى الاستجابة إلى 3843 شكوى، وجارى فحص 96 مع الجهات المختصة بمعدل أداء متميز بنسبة 98% لاستقبال وحل شكاوى المواطنين، وذلك وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذى أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة.

لقاءات المواطنين بقنا

لقاءات المواطنين بقنا

لقاءات المواطنين بقنا

لقاءات المواطنين بقنا

لقاءات المواطنين بقنا

لقاءات المواطنين بقنا