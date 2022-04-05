الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة تصل لـ 40.. شاهد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على الأنحاء كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو