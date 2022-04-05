سوريا.. بدء توطين المخابز في محافظتي دمشق وريفها

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية اليوم بدء عملية توطين المخابز في محافظتي دمشق وريفها مع إمكانية الشراء من المعتمدين للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المواطن الذي صدرت بطاقته الإلكترونية من ريف دمشق يمكنه شراء الخبز من مخابز الريف مباشرة ومن صدرت بطاقته من المدينة فيمكنه الشراء من مخابز المدينة لافتة إلى أن الشراء من المعتمدين مفتوح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.

وبينت الوزارة أن توزيع الشراء من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنية هو ضمانة لحصول المواطنين على المادة بسهولة والقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة مؤكدة أن مخابز الريف والمدينة تكفي لخدمة أبنائهما.