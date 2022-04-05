طريقة عمل كبة بطاطس بالبرغل لـ الشيف شربيني

ترغب النساء فى تقديم أطعمة شهية ومتميزة على مائدة الإفطار فى رمضان لذا يمكن الاستعانة بأكلة كبة بطاطس بالبرغل التى تتميز بمذاق شهى.

طريقة عمل كبة بطاطس بالبرغل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كبة بطاطس بالبرغل

بطاطس مسلوقة

برغل

بقدونس

مرقة

نعناع ناشف

قرفة

مكسرات

دبس رمان

بصل

ثوم

ملح وفلفل

بهارات

زيت زيتون

شطة

جوزة الطيب

دقيق

بطاطس شبس للتقديم



طريقة تحضير كبة بطاطس بالبرغل

* يفرم الثوم والنعناع المجفف والملح ودبس الرمان البهارات والشطة وجوزة الطيب والبطاطس والبرغل والدقيق

* يفرم البصل والثوم ويشوح في الزيت مع المكسرات ومكعب مرقة دجاج ويقلب جيدا

* يحشى البرغل بالبصل والثوم وتقلي في الزيت ثم توضع في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة مع البطاطس الشيبس