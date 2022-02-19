أكلات الشام.. طريقة عمل الكبة المبرومة

تنتشر في بلاد الشام عدد كبير من الآكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها لتجديد المائدة، مثل الكبة المبرومة التى تجمع بين المذاق الشهي والشكل الجذاب.

ونقدم لكم طريقة عمل الكبة المبرومة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكبة المبرومة:/



برغل

لحمة مفرومة

بصل

كمون

كزبره ناشفه

ملح

فلفل

فسدق

الحشوة:

لحمة ضاني مفرومة

بصل

جوزة الطيب

بهارات

سمنة

ملح

فلفل



طريقة تحضير الكبة المبرومة:

* انقعي البرغل في الماء حتى يطرى ثم اخلطيه باللحمة المفرومة والبصل والتوابل وقلبيهم جيدا.

* عصجي نصف كمية لحم الخروف في السمنة وتبليها بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب ثم اخلطيها باللحم الني

*على ورق فويل افردي اللحمة المفرومة بالبرغل ثم ضعي اللحمة المعصجة المخلوطة باللحمة النية ثم الفسدق ولفي الرول وضعي الكبة في صينية مدهونة بالسمنة

* غطي الكبة بالسمنة كل 10 دقائق حتى تمام النضج وقدمي الكبة المبرومة ساخنة مع الأرز وبالهنا والشفا.