عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الشام.. طريقة عمل الكبة المبرومة

الكبة المبرومة
الكبة المبرومة

تنتشر في بلاد الشام عدد كبير من الآكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها لتجديد المائدة، مثل الكبة المبرومة التى تجمع بين المذاق الشهي والشكل الجذاب.

 

ونقدم لكم طريقة عمل الكبة المبرومة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الكبة النية اللبنانية.. أطيب الوصفات

أكلات سوريا.. طريقة عمل فتة الكبيبة

مقادير الكبة المبرومة:/


برغل 

لحمة مفرومة 

بصل 

كمون 

كزبره ناشفه 

ملح

 فلفل

فسدق

 

 الحشوة:

لحمة ضاني مفرومة 

بصل 

جوزة الطيب

 بهارات

 سمنة

ملح

 فلفل 


طريقة تحضير الكبة المبرومة:
* انقعي البرغل في الماء حتى يطرى ثم اخلطيه باللحمة المفرومة والبصل والتوابل وقلبيهم جيدا.

* عصجي نصف كمية لحم الخروف في السمنة وتبليها بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب ثم اخلطيها باللحم الني

*على ورق فويل افردي اللحمة المفرومة بالبرغل ثم ضعي اللحمة المعصجة المخلوطة باللحمة النية ثم الفسدق ولفي الرول وضعي الكبة في صينية مدهونة بالسمنة

* غطي الكبة بالسمنة كل 10 دقائق حتى تمام النضج وقدمي الكبة المبرومة ساخنة مع الأرز وبالهنا والشفا.

الكبة المبرومة طريقة عمل الكبة المبرومة أكلات الشام الشيف الشام غادة التلي طريقة عمل الكبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: الحرارة تنخفض 3 درجات عن المعتاد |فيديو

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

موضوعات متعلقة

الأبراج الأكثر ثراء في عام 2022.. هل أنت منهم؟

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

صحتك فى الشتا.. علاج التهابات الحنجرة بدون طبيب

الأعراض المبكرة والمتأخرة لـ سرطان المثانة

وداعا للتقصف.. طرق طبيعية لـ تقوية الأظافر

طريقة عمل الحمام المحشي بالبرغل للشيف شربيني

أسباب غير متوقعة لكسر الأظافر.. أبرزها الغدة الدرقية والالتهابات

دون طبيب .. طرق منزلية لعلاج آلام الرقبة

ترشيحاتنا

وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن يؤكدون على دعم السلام في الشرق الأوسط

إنفوجراف|جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

3 أيام من الطقس السيء.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يفاجئ الوداد بهدف في الشوط الأول

وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون لكل السيناريوهات

"التعليم": قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية متروك للمحافظين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

اﻟﻤﺰﻳﺪ