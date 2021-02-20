بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كبة البرغل المقلية

طريقة عمل كبة البرغل المقلية

مقادير طريقة عمل كبة البرغل :

كيلو برغل ناعم (أبيض أو أحمر)

350 جم لحم عجل هبرة (خالي من الدهن) مقطع مكعبات

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات

ملعقة صغيرة ممتلئة من بهارات الكبة

ماء بارد جدا

للحشوة:

750 غم لحم مفروم ناعم (عجل أو خروف أو مخلوط)

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

½ 1 ملعقة صغيرة بهارات السبعة

ملح، فلفل أسود

½ 1 ملعقة طعام دبس رمان

طريقة عمل كبة البرغل المقلية :

1- يبلل البرغل بالماء البارد، و تخلط المقادير معا

2- نبدأ بطحن المقادير في مطحنة اللحم أو الطعام بالتدريج

3- يضاف الماء البارد قليلا مع الطحن ويراعى عدم إضافة الكثير وتطحن مرتين

4- نأخذ القليل من العجينة ويتبع التحضير

لتحضير الحشوة:

5- يوضع اللحم بمقلاة على النار ويقلب لينضج، تضاف البصلة وتقلب لتطرى

6- تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والدبس وترفع وتترك لتبرد تماما

7- يمكن إضافة الرمان الحب أو الجوز المفروم خشن للحشوة

وتخفض الحرارة بعد عدة دقائق من القلي لضمان

أن

تنضج قبل أن تحمر تماما مع

إعطاء

وقت

الكبة

المفرزة

أكثر.