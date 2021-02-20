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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كبة البرغل المقلية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:31 ص
طريقة عمل كبة البرغل
طريقة عمل كبة البرغل المقلية
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل كبة البرغل المقلية من أشهى المقبلات في بلاد الشام ومنها ما يعتبر طبقا رئيسيا مثل الكبة اللبنية والمشوية وهناك المثلية ومبرومة وكبة بالصينية الكبة الأرنبية، وغيرها من الأنواع.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كبة البرغل المقلية المقرمشة من الخارج، وهي وصفة مميزة وغير مكلفة وشهية للغاية، ويمكن لتحقيق القرمشة عند قليها فيمكن ان نقلل من نسبة اللحم في البرغل، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل كبة البرغل المقلية

مقادير طريقة عمل كبة البرغل :

كيلو برغل ناعم (أبيض أو أحمر)
350 جم لحم عجل هبرة (خالي من الدهن) مقطع مكعبات
بصلة متوسطة مقطعة مكعبات
ملعقة صغيرة ممتلئة من بهارات الكبة
ماء بارد جدا

للحشوة:

750 غم لحم مفروم ناعم (عجل أو خروف أو مخلوط)
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
½ 1 ملعقة صغيرة بهارات السبعة
ملح، فلفل أسود
½ 1 ملعقة طعام دبس رمان

طريقة عمل كبة البرغل المقلية :

1- يبلل البرغل بالماء البارد، وتخلط المقادير معا

2- نبدأ بطحن المقادير في مطحنة اللحم أو الطعام بالتدريج

3- يضاف الماء البارد قليلا مع الطحن ويراعى عدم إضافة الكثير وتطحن مرتين

4- نأخذ القليل من العجينة ويتبع التحضير

لتحضير الحشوة:

5- يوضع اللحم بمقلاة على النار ويقلب لينضج، تضاف البصلة وتقلب لتطرى

6- تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والدبس وترفع وتترك لتبرد تماما

7- يمكن إضافة الرمان الحب أو الجوز المفروم خشن للحشوة

8- تقلى كبة البرغل بزيت غزير، وتخفض الحرارة بعد عدة دقائق من القلي لضمان أن تنضج قبل أن تحمر تماما مع إعطاء وقت الكبة المفرزة أكثر.
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