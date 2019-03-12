طريقة تحضير مسقعة الكبة

مسقعة الكبة من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تقديمها بأبسط الطرق على طريقة الشيف منال العالم.
المقادير
1/4 كيلو لحم مفروم
1 حبة صغيرة بصل مفروم
1/4 كوب برغل ناعم منقوع
1/4 ملعقة صغيرة بهار كبة
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
الحشو
300 جرام لحم مفروم مطهي
1 ملعقة كبيرة صنوبر
طبقة الباذنجان
4 حبة متوسطة باذنجان شرائح طويلة مقلية
صلصة الطماطم:
1 كوب طماطم مفروم
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 كوب مرق
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل شطة
1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم
1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف
طريقة التحضير
-في طبق عميق ضعي مكونات الكبة، اعجني بيديك الى ان تتكون عجينة متماسكة وناعمة. شكلي العجينة الى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز او البيضة الصغيرة.
-اعملي تجويف بداخل كل كرة وضعي فيها 1 ملعقة صغيرة من الحشو، اقفليها على شكل بيضة مدببة الاطراف.اكملي بقية الكبة والحشو.
-احضري طبق فرن واسع، ضعي امامك شريحة من الباذنجان، ضعي حبة كبةـ، لفي عليها الباذنجان لتتغلف تماما، ضعي في الطبق. اكملي بقية الكبة وشرائح الباذنجان ورتبيها متراصة في الطبق.
-الصلصة: في طبق عميق ضعي مقادير الصلصة، قلبي لتختلط المواد، وزعي الصلصة على الباذنجان.
-غلفي الطبق بقطعة من ورق الالمنيوم وضعي في فرن 180مْ لمدة 40 دقيقة.
-قدميها مع الارز الابيض او الخبز العربي.
المقادير
1/4 كيلو لحم مفروم
1 حبة صغيرة بصل مفروم
1/4 كوب برغل ناعم منقوع
1/4 ملعقة صغيرة بهار كبة
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
الحشو
300 جرام لحم مفروم مطهي
1 ملعقة كبيرة صنوبر
طبقة الباذنجان
4 حبة متوسطة باذنجان شرائح طويلة مقلية
صلصة الطماطم:
1 كوب طماطم مفروم
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 كوب مرق
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل شطة
1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم
1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف
طريقة التحضير
-في طبق عميق ضعي مكونات الكبة، اعجني بيديك الى ان تتكون عجينة متماسكة وناعمة. شكلي العجينة الى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز او البيضة الصغيرة.
-اعملي تجويف بداخل كل كرة وضعي فيها 1 ملعقة صغيرة من الحشو، اقفليها على شكل بيضة مدببة الاطراف.اكملي بقية الكبة والحشو.
-احضري طبق فرن واسع، ضعي امامك شريحة من الباذنجان، ضعي حبة كبةـ، لفي عليها الباذنجان لتتغلف تماما، ضعي في الطبق. اكملي بقية الكبة وشرائح الباذنجان ورتبيها متراصة في الطبق.
-الصلصة: في طبق عميق ضعي مقادير الصلصة، قلبي لتختلط المواد، وزعي الصلصة على الباذنجان.
-غلفي الطبق بقطعة من ورق الالمنيوم وضعي في فرن 180مْ لمدة 40 دقيقة.
-قدميها مع الارز الابيض او الخبز العربي.