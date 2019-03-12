طريقة تحضير مسقعة الكبة

مسقعة الكبة من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تقديمها بأبسط الطرق على طريقة الشيف منال العالم.





المقادير

1/4 كيلو لحم مفروم

1 حبة صغيرة بصل مفروم

1/4 كوب برغل ناعم منقوع

1/4 ملعقة صغيرة بهار كبة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود



الحشو

300 جرام لحم مفروم مطهي

1 ملعقة كبيرة صنوبر



طبقة الباذنجان

4 حبة متوسطة باذنجان شرائح طويلة مقلية



صلصة الطماطم:

1 كوب طماطم مفروم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 كوب مرق

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل شطة

1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم

1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف



طريقة التحضير

-في طبق عميق ضعي مكونات الكبة، اعجني بيديك الى ان تتكون عجينة متماسكة وناعمة. شكلي العجينة الى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز او البيضة الصغيرة.

-اعملي تجويف بداخل كل كرة وضعي فيها 1 ملعقة صغيرة من الحشو، اقفليها على شكل بيضة مدببة الاطراف.اكملي بقية الكبة والحشو.

-احضري طبق فرن واسع، ضعي امامك شريحة من الباذنجان، ضعي حبة كبةـ، لفي عليها الباذنجان لتتغلف تماما، ضعي في الطبق. اكملي بقية الكبة وشرائح الباذنجان ورتبيها متراصة في الطبق.

-الصلصة: في طبق عميق ضعي مقادير الصلصة، قلبي لتختلط المواد، وزعي الصلصة على الباذنجان.

-غلفي الطبق بقطعة من ورق الالمنيوم وضعي في فرن 180مْ لمدة 40 دقيقة.

-قدميها مع الارز الابيض او الخبز العربي.