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مرأة

بأقل سعرات حرارية.. طريقة عمل الكبة في الصينية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:30 م
طريقة عمل الكبة في
طريقة عمل الكبة في الصينية
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آية التيجي
إذا كنتم تحبون الكبة ولكن تخشون تناولها لأنها مقلية فعليكم تجربة طريقة عمل الكبة في الصينية، وهي وصفة تتمتع بنفس النكهات المحببة للكبة، ولكن دون الزيوت والسعرات المصاحبة للقلي.

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الكبة في الصينية بطريقة مبتكرة وغير مكلفة، بالإضافة إلى تحضيرها بأقل السعرات الحرارية، لذا فهي مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية.

طريقة عمل الكبة في الصينية

مقادير طريقة عمل الكبة في الصينية 

250 جرام البرغل
250 ج من لحم البقر المفروم
1 بصلة متوسطة الحجم
1/2 ملعقة صغيرة من البهار
1/4 ملعقة صغيرة من السماق
1/4 ملعقة صغيرة كزبرة
1/4 ملعقة صغيرة من الهال
1/4 ملعقة صغيرة من الكمون
برش برتقالة واحدة
1 ملعقة كبيرة قرشلة
1 بيضة
1/2 ملعقة صغيرة من البيكينج باودر
1/4 كوب زيت الزيتون

حشو الكبة

250 جرام لحم البقر أو الغنم مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة صنوبر او لوز او اي مكسرات تحبونها
1 ملعقة كبيرة  دبس الرمان
1 بصلة صغيرة، مفرومة فرما ناعما
زيت الزيتون
1/4 ملعقة صغيرة من القرفة
1/4 ملعقة صغيرة من الهال
1/4 ملعقة صغيرة من البهار
ملح

طريقة عمل الكبة في الصينية :

1- في وعاء طهي نضيف زيت الزيتون و البصل و نقلب حتى يصبح البصل شفاف.

2- نضيف اللحم المفروم و تفككه بالملعقة و نقلب.

3- نضيف البهارات و الملح و دبس الرمان و نستمر في التقليب على نار متوسطة حتى يتم تسوية اللحم، و يختفي معظم السائل الذي يصدر من اللحم.

لتحضير خليط الكبة

4- ننقع البرغل في الماء البارد لمدة ساعة فقط.

5- نصفي الماء و نضع البرغل في مصفاة و نتركه جانبا حتى يتصفى الماء تماما.

6- نفرم البرغل في مفرمه اللحمه 3 مرات و نكرر نفس العملية مع اللحم و البصل.

7-  نعجن البرغل و اللحم و البصل مع باقي المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، وبالامكان خلط كل المكونات في محضرة الطعام حتى نحصل على مزيج ناعم ومتماسك بدلا من فرمها على مفرمة اللحم.

8- ندهن وعاء الخبز بالزيت.

9- نبلل ايدينا في الماء و نقوم بفرد نصف خليط الكبة في صينية الخبز بحيث يكون سمكه 1 سم.

10- نوزع الحشوة فوق الطبقة التي قمنا بفرده.

11- نفرد النصف المتبقي من خليط الكبة بين ورقتي خبز أو بين طبقتين من النايلون بحيث يصبح لدينا دائرة بحجم صينية الخبز

12- ننقل الطبقة العلوية من خليط الكبة إلى صينية الخبز و باستخدام راحة ايدينا المبللة نضغط من المنتصف باتجاه الأطراف (هدف هذه الخطوه هو التخلص من الهواء الموجود بين الطبقات و مساعدتها على ان تتماسك).

13- باستخدام سكين مبللة نقطع الكبة راسمين النمط الذي نريده.

14- نصب 1/4 كوب من الزيت على سطح الكبة.

15-  نخبز الكبة في فرن مسخن على حرارة 180 حتى تتحمر الاطراف ثم نضعها تحت الشوايه حتى يتحمر سطح الكبة.
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