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إلهام أبو الفتح
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مرأة

حلويات رمضان.. طريقة تحضير بسبوسة فاخرة بالقشطة

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير بسبوسة فاخرة بالقشطة.

طريقة تحضير بسبوسة فاخرة بالقشطة ..

مكونات عمل بسبوسة بالقشطة:

2 كوب سميد.

1 كوب سكر.

2 بيض.

2 ملعقة صغيرة سكر الفانيلا.

3 كوب لبن رائب.

1 كوب زيت.

2 مسحوق الخبز (البيكنج باودر -Baking Powder).


 مقادير القشطة:

3 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

 

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:

أولاً: يخلط البيض مع سكر الفانيلا، ثم أضف الزيت واللبن ومسحوق الخبز ومن ثم نضيف السميد، وبعدها دهن الصينية بزيت ذرة ثمنسكب نصف الخليط فيها.


 

ثانيًا: تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ومن ثم جهز القشطة: "نخلط الحليب والسكر ونضعها على الغاز، نذوبالنشا بحليب بارد ونسكبه فوق الحليب عندما يسخن، نحرك باستمرار بشكل دائري ومن ثم نضيف ماء الورد، عندما يتماسك الخليط نطفئالغاز".


 

ثالثًا: تسكب القشطة في صينية الفرن وفوقها القسم الثاني من الخليط، ثم ادخليها الفرن نصف ساعة حتى تحمر، وعندما تبرد نضيفالقطر.


 

طريقة تحضير القطر للبسبوسة:


 

أولاً: على ربة البيت ان تضيف السكر والماء إلى قدر، ثم تغلي المزيج وتتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق.


 

ثانيًا: اطفئي الغاز وأضيفي عصير الحامض وماء الورد.

وينصح خبراء التغذية، ربات البيوت بان لا تكثر في تناول البسبوسة للحفاظ على سلامة وصحة الجسد، إذ تحتوي البسبوسة على سعراتحرارية عالية، وللتقليل من ذلك استخدمي الحليب خالي الدسم.

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