الكبير أوي 6 الحلقة 4 .. أحمد شيبة يحيي حفل زفاف مكي ومربوحة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “الكبير أوي ٦” العديد من الأحداث والمفاجآت.

جلس الكبير برفقة “الكبيرة فحت” مع أسرة “مربوحة” التي يريد الكبير الزواج منها للاتفاق على شروط حفل الزفاف.

ويتم التجهيز لحفل الزفاف بحضور “الكبيرة فحت”، و"چوني" ومربوحة، ويأتي أحمد شيبه، لإحياء حفل الزفاف والغناء به.

ويظهر چوني، وقد خسر وزنه وعاد إلى شكله الطبيعي، وتنتهي الحلقة بضرب نيران في الهواء فتأتي طلقة في عمود نور ويسقط أثناء حفل الزفاف، الأمر الذي يؤدي إلى هرب الجميع.

مربوحة

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان أحمد مكي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإشادة بأداء الفنان أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي”لرمضان 2022.

چوني وهدريس

وتصدر اسم “أحمد مكي” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أداء أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي”.