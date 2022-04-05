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برلمان

بعد ضبط دعاء سهيل

برلمانية: الضربات تتوالى ضد مروجي الوصفات الطبية

ايناس عبد الحليم
ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنه بعد ضبط خبيرة التغذية دعاء. سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وترويج أدوية مغشوشة، فإن الضربات تتوالى على مدعي الوهم ومروجي الوصفات الطبية، فهذه الضربة الثانية بعد ضبط طبيب الكركمين والحكم عليه بالسجن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من أمثال هؤلاء اللذين يقومون بإيهام المواطنين بان لديهم علاج لكل الأمراض وانهم خبراء تغذية وخبراء علاج، والطب منهم براء.

ووجهت إيناس عبد الحليم، التحية للجهات الرقابية والتى لا تتواني فى ضبط هؤلاء وكشفهم امام الشعب المصرى كله.

وطالبت إيناس عبد الحليم، بحملات توعية لعدم الانصياع وراء الإعلانات التى تروج للوصفات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وترويج أدوية مغشوشة

وكانت معلومات أكدتها التحريات كشفت قيام إحدى السيدات ادعت قدرتها على التخسيس وعلاج بعض الأمراض، وحيازة أدوية مجهولة المصدر لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بالإضافة إلى إنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نشاطها

وكشفت التحريات أن دعاء سهيل ادعت أنها خبيرة التغذية وحصلت على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية، كما أنها من أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغات ضدها بتهمة النصب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وجارٍ العرض على النيابة العامة بتولي التحقيقات.

التواصل الاجتماعي مجلس النواب نيوكاسل أمراض مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة مرض السمنة

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