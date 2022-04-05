وكيل صحة الدقهلية يوجه بتكثيف جولات المرور الإشرافية الدورية على المستشفيات

كلف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتورة هبه الشريف مدير عام العلاجي وادارة العلاجي بالمديرية بتكثيف جولات المرور الاشرافية الدورية على جميع مستشفيات الدقهلية ووحدات الكلى وبنوك الدم بالمستشفيات وخاصة في شهر رمضان المبارك للوقوف على أي قصور ومعالجة أي سلبيات ومعوقات قد تؤثر على سير العمل وضرورة التأكد من التزام المستشفيات بمعايير الجودة ومكافحة العدوى واهمية المرور الدوري على الاقسام الداخلية والرعايات المركزة.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة.

كما أكد ضرورة تأمين جميع المستشفيات بأرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية وشدد على مديري المستشفيات بالاهتمام بالمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والاطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية.

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