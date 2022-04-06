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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعا تنسيقيا للبدء في أعمال إنشاء محور دشنا-الوقف الجديد

اجتماع محور دشنا
اجتماع محور دشنا الوقف

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا، لاتخاذ التنسيقات و الإجراءات اللازمة لبدء العمل فى انشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد.

 

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و ممثلى كل من: إدارة التخطيط العمرانى، وشركة مياه الشرب و الصرف الصحى بقنا ، و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة المصرية للاتصالات، شركة مصر العليا لتوزيع ونقل الكهرباء، شركة كوبى بوصان ايجيبت المسئولة عن المزرعة اليابانية، هيئة السكة الحديد، الرى ، شركة غاز مصر، حماية النيل ، مديرية المساحة، إدارة مرور قنا.
 

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أوضح محافظ قنا ، بأنه تم اختيار مسار لمحور" دشنا – الوقف" بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى و ينتهى إلى الطريق الزراعى الشرقى، مشيراً إلى أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتى بطول ٦٥٠ م تقريباً.

 

وأضاف الداودى، بأن محور دشنا سوف يمثل إضافة كبيرة للمحافظة لما له من دور هام فى القضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزى دشنا والوقف، فضلاً عن دوره فى دعم مشروعات التنمية التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر بنجع حمادى، و مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية بمركز الوقف، ومدينة غرب قنا الجديدة.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المحافظة سوف تعمل على تذليل كافة العقبات التى تعوق الأعمال الإنشائية لضمان تنفيذ المحور خلال الفترة الزمنية المحددة له.

 

اجتماع محور دشنا الوقف

 

اجتماع محور دشنا الوقف
اجتماع محور دشنا الوقف
قنا محور دشنا الوقف المشروعات الطريق الصحراوي الغربي اجتماع تنسيقى

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